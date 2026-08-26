UEFA-Regel verhindert Kracher-Duell in Liverpool

SPORT1 26.08.2026 • 18:29 Uhr Der FC Liverpool kann Real Madrid in der Champions-League-Ligaphase nicht erneut an der Anfield Road empfangen. Grund ist eine neue UEFA-Regel.

Der FC Liverpool kann Real Madrid in der Champions-League-Ligaphase in dieser Saison nicht zu Hause zugelost bekommen. Grund ist eine neue UEFA-Bestimmung, die identische Paarungen mit demselben Heimteam über drei Spielzeiten in Folge verhindern soll.

Die Auslosung für die Ligaphase findet am Donnerstag in Monaco statt (18.00 Uhr im LIVETICKER). Im neuen Modus trifft jedes Team auf jeweils zwei Gegner aus Topf eins, zwei, drei und vier. Liverpool und Real befinden sich dabei beide in Topf eins – grundsätzlich wäre ein Duell möglich, dann jedoch nur im Bernabéu.

UEFA verhindert dauerhaften Heimvorteil

Auslöser dafür ist Artikel 16.03 der offiziellen UEFA-Klubwettbewerbsregularien, der besagt: „Die UEFA-Administration kann für die Auslosung andere Bedingungen in Übereinstimmung mit den von der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe festgelegten Grundsätzen festlegen sowie Auslosungsbedingungen anpassen, um ausweglose Situationen zu vermeiden und/oder mögliche Beschränkungen infolge von Entscheidungen des UEFA-Exekutivkomitees zu berücksichtigen.“

Im November vergangenen Jahres entstand auf diesem Grundsatz dann die neue Regelung: „Wenn Mannschaften, die bereits in der Ligaphase der UEFA Champions League in der Saison 2024/25 gegeneinander gespielt haben, in der Ligaphase der UEFA Champions League in der Saison 2025/26 erneut gegeneinander ausgelost werden, mit derselben Heimmannschaft, können diese Mannschaften in der Saison 2026/27 nicht mehr mit derselben Heimmannschaft gegeneinander ausgelost werden“, heißt es in den UEFA-Regularien. Für die K.o.-Phase gilt diese Anpassung nicht.

Liverpool hatte die Madrilenen in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils an der Anfield Road empfangen und beide Heimspiele gewonnen. Bei einem erneuten Duell hätten die Spanier den Heimvorteil auf ihrer Seite.

Eine vergleichbare Konstellation gibt es auch bei Arsenal und Inter Mailand: Die Gunners spielten in den vergangenen beiden Saisons in der Ligaphase jeweils in Italien, weshalb ein erneutes Auswärtsspiel in dieser Saison ausgeschlossen wäre.