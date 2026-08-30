Vernichtende Kritik an Tel! "Absolut unterirdisch"

Julius Schamburg 30.08.2026 • 08:32 Uhr Mathys Tel erlebt mit Tottenham Hotspur einen gebrauchten Tag. Bei der Niederlage gegen Newcastle geht ein Freistoß des ehemaligen Bayern-Profis total in die Hose - das sorgt für Kritik.

Mathys Tel von Tottenham Hotspur ist im Rahmen der 0:2-Niederlage gegen Newcastle United heftig kritisiert worden.

Ausschlaggebend war ein Freistoß des ehemaligen Bayern-Profis in der 68. Minute, der meilenweit über das Tor flog.

Tel nach Freistoß-Fauxpas frustriert

Tel war bei der Ausführung weggerutscht, blieb kurz liegen und schlug genervt mit den Händen auf den Rasen. Noch in derselben Minute wurde Tel ausgewechselt. Für ihn kam Mohammed Kudus in die Partie.

„Oh mein Gott! Das ist einer der schlechtesten Freistöße, die ich je gesehen habe“, sagte Ex-Spurs-Profi Jamie O’Hara bei talkSPORT.

O’Hara über Tel: „Einfach nicht gut genug“

Anschließend wurde O’Hara (absolvierte 93 Spiele in der Premier League) so richtig deutlich: „Er ist einfach nicht gut genug. Ich weiß nicht, warum alle so tun, als wäre er ein anständiger Spieler – er ist absolut unterirdisch.“