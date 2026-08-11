Wegen Fan-Banner: Forest-Besitzer verklagt Crystal Palace

Moritz Pleßmann 11.08.2026 • 10:03 Uhr Nottinham Forests Besitzer Evangelos Marinakis verklagt einen Konkurrenten aus der Premier League. Hintergrund ist ein Banner der Fans gegen ihn.

Nottingham-Forest-Besitzer Evangelos Marinakis hat Premier-League-Klub Crystal Palace wegen Verleumdung verklagt. Seine Anwälte reichten diese Klage am Montag ein. Hintergrund ist ein Duell beider Mannschaften vor gut einem Jahr.

Im August 2025 standen sich die beiden Teams am zweiten Spieltag der Premier League gegenüber (1:1). Dabei griffen die Anhänger von Crystal Palace Marinakis persönlich an und präsentierten ein Banner mit den Worten: „Herr Marinakis ist nicht in Erpressung, Spielmanipulation, Drogenhandel oder Korruption verwickelt.“ Der Grieche selbst bestreitet jegliche Vorwürfe.

Die Worte befanden sich in einer Sprechblase, die zu Nottingham-Spieler Morgan Gibbs-White führte. Dieser wiederum bekam von Marinakis, der einen großen Koffer voller Geld in der Hand hält, symbolisch eine Pistole an den Kopf gehalten. Die Abbildung war eine Referenz auf den geplatzten Wechsel von Gibbs-White, der vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur stand. Schlussendlich verlängerte er doch seinen Vertrag bis 2028.

Banner-Aktion hat Konsequenzen für Palace

Erste Konsequenzen für die Aktion spürten die Eagles bereits im November. Der englische Verband FA verurteilte den Verein zu einer Geldstrafe von 50.000 Pfund (rund 58.500 Euro). Palace habe nicht dafür gesorgt, dass sich die Fans nicht unangemessen, beleidigend, beschimpfend oder provokativ verhielten.

Auslöser des Unmuts der Fans wiederum war die Degradierung von Crystal Palace in die Conference League wenige Wochen zuvor. Ursprünglich sollte das Team, damals noch trainiert von Oliver Glasner, als Sieger des FA Cups an der Europa League teilnehmen. Doch Palace, Teil eines Multi-Ownership-Konstrukts, hatte gegen die Eigentümerregeln der UEFA-Wettbewerbe verstoßen und wurde herabgestuft. So nahm Nottingham den Platz der Eagles in der Europa League ein.