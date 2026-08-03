Chelsea holt mit Jordan Henderson nächsten Neuen

SID 03.08.2026 • 17:44 Uhr Die Blues verpflichten weiter fleißig Spieler - erstmals allerdings zahlen sie in diesem Sommer nichts dafür.

Der englische Topklub FC Chelsea befindet sich weiter im Verpflichtungsrausch für die neue Saison. Mit dem englischen Nationalspieler Jordan Henderson gaben die Londoner bereits ihren zehnten externen Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt.

Der Routinier, der in der vergangenen Saison für den FC Brentford gespielt hatte, ist der erste ablösefreie Zugang der Blues in dieser Transferperiode.

Insgesamt hat Chelsea bereits rund 389 Millionen Euro in neue Spieler investiert, dazu kommt die Verpflichtung des neuen Teammanagers Xabi Alonso.

Teuerster Einkauf ist bislang Englands WM-Fahrer Morgan Rogers, der für 138 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten Aston Villa kam und gleichzeitig die kostspieligste Verpflichtung der Klubgeschichte war.

Chelsea für Henderson vierter Verein in der Premier League

Eingenommen hat Chelsea hingegen „erst“ 132,3 Millionen. Weitere Abgänge gelten als wahrscheinlich.