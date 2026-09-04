Doppelpack von Isak: Liverpool feiert ersten Saisonsieg

SID 04.09.2026 • 22:54 Uhr Die Reds siegen beim Aufsteiger Ipswich Town mit 2:0 - dank eines frühen Doppelschlags von Alexander Isak.

Nationalspieler Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool den ersten Saisonsieg in der Premier League gefeiert. Bei Aufsteiger Ipswich Town gewannen die Reds dank eines frühen Doppelschlags von Stürmerstar Alexander Isak (6./9.), jeweils auf Vorlage von Cody Gakpo, mit 2:0 (2:0).

Wirtz stand in der Startelf und legte Isak sogar noch ein drittes Tor auf, der Schwede stand dabei jedoch im Abseits (33.).

Liverpools 125-Millionen-Neuzugang feiert Debüt

Ipswich um den Ex-Leverkusener Exequiel Palacios kam nach dem frühen Schock kaum zu nennenswerten Chancen. Bei Liverpool feierte 125-Millionen-Neuzugang Bradley Barcola in der 64. Minute sein Debüt.