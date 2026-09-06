"Drama für Arbeloa": Ex-Real-Coach erlebt Horror-Start

Albtraum-Start für Álvaro Arbeloa: Der spanische Trainer hat mit dem FC Fulham auch die dritte Partie in dieser Premier-League-Saison verloren. Die Mannschaft unterlag Crystal Palace mit 2:3 und rutschte auf den 19. Platz der Tabelle. Vorausgegangen waren Niederlagen beim AFC Sunderland (0:1) und gegen den FC Chelsea (2:3).
Albtraum-Start für Arbeloa
Dass Fulham die ersten drei Liga-Partien in Englands höchster Spielklasse verliert, kam zuvor überhaupt erst zweimal vor (1951/52 und 2020/21).
„Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben ein Spiel verloren, das wir nicht hätten verlieren dürfen“, sagte Arbeloa nach dem Spiel – trotz des wachsenden Drucks auf seine Person.
Spanische Presse entsetzt nach Arbeloa-Fehlstart
Die spanische Presse wirkt da schon alarmierter: „Drama für Arbeloa“, titelte die As groß am Samstagabend. Und die Marca urteilte: „Das ist nicht der Start in die ‚Arbeloa-Ära‘.“
Der 43-Jährige war in der Saison zuvor bei Real Madrid nicht erfolgreich gewesen. Als Nachfolger von Xabi Alonso auserkoren, wurde er Zweiter hinter dem FC Barcelona und flog im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern raus – nicht zuletzt deshalb übernahm José Mourinho nach der Spielzeit für ihn.
Wie es in London weitergeht, hängt nun von den kommenden Spielen ab. Leichter wird es definitiv nicht: Am kommenden Samstag wartet der FC Liverpool (ab 16 Uhr im LIVETICKER).
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