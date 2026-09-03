Ehrliche Jaissle-Worte nach Woltemade-Abschied

SPORT1 03.09.2026 • 21:30 Uhr Nick Woltemade wechselt per Leihe zu Juventus Turin. Newcastle-Coach Matthias Jaissle will den 24-Jährigen dennoch weiter eng begleiten.

Nick Woltemade verlässt Newcastle United in Richtung Juventus Turin, doch der Kontakt zu seinem bisherigen Trainer soll deshalb nicht abreißen. Matthias Jaissle kündigte laut The Northern Echo an, die Entwicklung des deutschen Angreifers weiterhin genau zu verfolgen. „Ich bin wirklich neugierig, wie er sich macht“, sagte der Newcastle-Coach und machte deutlich: „Er ist immer noch unser Spieler, also werden wir auf jeden Fall in engem Kontakt bleiben.“

Der Abschied sei ihm nach eigenen Angaben nicht leichtgefallen. Woltemade sei „ein wirklich besonderer Spieler mit riesigem Potenzial“, erklärte Jaissle. Nach „ehrlichen Gesprächen“ habe sich der 24-Jährige entschieden, „den nächsten Schritt zu machen, um die Minuten zu bekommen, die er für seine Qualität wirklich verdient.“

„Er wird dort auf jeden Fall viele Tore erzielen“

Deshalb überwiegt beim Trainer trotz des Verlusts die Zuversicht. Jaissle zeigte sich überzeugt, dass Woltemade in Turin den nächsten Schritt machen kann: „Ich bin wirklich optimistisch, dass er dort glänzen wird. Er wird dort auf jeden Fall viele Tore erzielen.“

Nach Informationen von The Northern Echo zahlt Juventus für die einjährige Leihe 2,8 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni. Eine Kaufoption oder Kaufpflicht soll nicht vereinbart worden sein.

Woltemade war erst im vergangenen Sommer für rund 75 Millionen Euro als damaliger Vereinsrekord nach Newcastle gewechselt. Nach einem vielversprechenden Start verlor er nach Weihnachten jedoch deutlich an Schwung und war meist nur noch Bankdrücker. Zuletzt stand er zwar im Ligapokal gegen West Brom in der Startelf und bereitete beim 2:0 gegen Tottenham ein Tor von Yoane Wissa vor, soll in der internen Hierarchie aber hinter Wissa und Will Osula zurückgefallen sein.

Sein Debüt für die alte Dame aus Turin könnte Woltemade bereits am Samstag (20.45 Uhr) im Topspiel gegen die AC Milan feiern.