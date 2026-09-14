Wirtz? „Glaube, habe genug gesehen“

Florian Wirtz steht nach Liverpools Remis gegen Fulham weiter in der Kritik. Trainer Andoni Iraola erklärt die Offensivprobleme.

Nach dem torlosen Remis des FC Liverpool gegen Fulham hat Trainer Andoni Iraola die fehlende Durchschlagskraft seiner Mannschaft bemängelt. Die Reds blieben zwar auch im vierten Premier-League-Spiel in Folge ungeschlagen, spielten aber bereits zum dritten Mal unentschieden. An der Anfield Road kam das Team nicht über ein 0:0 hinaus.

Im Fokus steht erneut Florian Wirtz. Der deutsche Nationalspieler gab gegen Fulham drei Schüsse ab, brachte davon aber keinen auf das Tor. Zudem bereitete der Offensivspieler zwei Abschlüsse vor. In der vergangenen Saison verbuchte Wirtz in 49 Pflichtspielen sieben Tore und zehn Vorlagen. In dieser Spielzeit steht nach fünf Einsätzen lediglich ein Assist zu Buche.

Florian Wirtz hat in England weiterhin einen schweren Stand Florian Wirtz hat in England weiterhin einen schweren Stand © IMAGO/Shutterstock

Wirtz? „Glaube, ich habe genug gesehen“

Die Experten Jason Cundy und Jamie O’Hara kritisierten Wirtz bei talkSPORT. „Ich kann akzeptieren, dass er Zeit braucht, um sich an die Physis zu gewöhnen. Aber er bekommt den Ball mit Raum und gibt ihn wieder her. Das hat nichts mit der Physis der Premier League zu tun. Ich schaue zu und denke: Hör auf, den Ball zu verlieren“, monierte O’Hara.

Cundy fügte hinzu: „Wirtz ist jetzt in seiner zweiten Saison hier. Ich bin nicht überzeugt, dass er ein Erfolg wird. Ich glaube, ich habe genug gesehen.“ Laut WhoScored habe Wirtz in der Premier League 53-mal den Ball verloren – mehr als jeder andere Spieler der Liga.

Liverpool-Coach verteidigt Wirtz

Schon vor der Partie gegen Fulham stellte sich Iraola vor seinen Offensivspieler. „Er hat gegen Atlético Madrid sehr gut gespielt“, sagte der Trainer von Liverpool. Gegen Ipswich habe Wirtz in der zweiten Halbzeit zwar mehr Bälle verloren als gewöhnlich, insgesamt sei er aber mit dessen Leistungen zufrieden. Iraola verwies zudem auf dessen Arbeit gegen den Ball und erklärte, die Laufwerte des Deutschen seien mit denen anderer Zehner in der Liga vergleichbar.

Gegen Fulham liefen Wirtz, Alexander Isak, Bradley Barcola und Victor Munoz erstmals gemeinsam in der Premier League auf, doch keiner der vier Offensivspieler traf. Iraola machte danach vor allem die Probleme im Angriff für den Punktverlust verantwortlich: „Wir hatten Schwierigkeiten, Chancen zu kreieren, Tore zu erzielen und offensiv den Unterschied zu machen. Das ist der Hauptgrund, warum wir nur einen Punkt geholt haben.“

Zudem sprach der Trainer von einem Mangel an Frische nach dem Spiel gegen Atlético Madrid rund 60 Stunden zuvor.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.