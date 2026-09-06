Havertz' Geniestreich entscheidet Derby gegen Chelsea

SID 06.09.2026 • 19:33 Uhr Kai Havertz ist im Londoner Duell zwischen Arsenal und Chelsea bestens aufgelegt und erzielt einen herrlichen Treffer. Auch am Siegtreffer ist er entscheidend beteiligt.

Angeführt vom starken Kai Havertz hat der FC Arsenal das Spitzenspiel in der Premier League gewonnen und ein Ausrufezeichen gesetzt.

Im Londoner Duell gewann der Titelverteidiger gegen den von Xabi Alonso trainierten FC Chelsea 2:1 (1:1) und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. Für den früheren Bundesliga-Meistertrainer Alonso war es die erste Liga-Niederlage als Chelsea-Coach.

Geniestreich von Kai Havertz vor dem entscheidenden Tor

Havertz (25) gelang der Ausgleich. Zudem war er am 2:1 durch Martin Ödegaard (50.) entscheidend beteiligt, als er eine für ihn gedachte Hereingabe von Christos Tzolis im letzten Moment für den noch besser postierten Norweger durchließ, der so freie Schussbahn hatte. Morgan Rogers (2.) hatte Chelsea ganz früh in Führung gebracht.

Im Vorfeld war viel über das Duell der beiden Trainer gesprochen worden. Alonso und Arsenals Mikel Arteta kennen sich seit Jahren und sind enge Freunde. Für Sympathien gebe es am Spieltag aber keinen Platz, hatte Arteta im Vorfeld betont.

Chelsea mit Blitzstart

Doch zunächst war es Alonsos Team, das hellwach startete: Nach nur 80 Sekunden sorgte Rogers für das erste Gegentor der Gunners in dieser Saison. Arsenal ließ sich davon jedoch nicht verunsichern und drängte auf den Ausgleich. Für diesen sorgte Havertz nach einem schönen Dribbling.

Nach Ödegaards 2:1 war es wieder Havertz, der die nächste Chance einleitete. Doch Bukayo Saka, vom Deutschen per Hacke eingesetzt, scheiterte an Emiliano Martinez (69.). Chelsea mühte sich um eine Antwort, fand aber kaum Mittel gegen die starke Defensive.