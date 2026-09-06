Last-Minute-Traumtor schockt Manchester United - Defensive historisch anfällig

Maximilian Lotz 06.09.2026 • 19:37 Uhr Manchester United kassiert beim FC Everton im letzten Moment einen Nackenschlag. Die Defensive des englischen Rekordmeisters präsentiert sich in den ersten drei Spielen historisch anfällig.

Manchester United tritt in der neuen Saison weiter auf der Stelle. Der englische Rekordmeister musste sich nach einem Last-Minute-Traumtor beim FC Everton mit einem 2:2 (0:0) zufrieden geben. Mit nur vier Punkten aus den ersten drei Spielen befindet sich das Team von Michael Carrick nur im Mittelfeld der Premier-League-Tabelle wieder.

Der erst am Deadline-Day verpflichtete Ex-Arsenal-Profi Ainsley Maitland-Niles schockte mit einem sehenswerten Direktschuss aus rund 25 Metern unter die Latte (90.+6) die Red Devils. Zuvor hatten Bryan Mbeumo (46.) und Benjamin Sesko (88.) für United getroffen. Tyrique George (83.) hatte zwischenzeitlich für die Toffees ausgeglichen.

Die United-Defensive präsentiert sich damit zu Beginn der Saison historisch anfällig. Laut Opta kassierte Manchester United erst zum zweiten Mal in den vergangenen 50 Jahren in den ersten drei Ligaspielen jeweils zwei oder mehr Tore pro Partie. Zuvor passierte dies zu Beginn der Spielzeit 2020/21.

Unverhoffter Everton-Held staunt: „Es ist fantastisch“

Für Everton-Held Maitland-Niles war es im 110. Premier-League-Spiel erst der zweite Treffer. Umso größer war die Freude beim unverhofften Traumtorschützen, den der Klub aus Liverpool für 3,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zurück nach England holte.

„Es ist fantastisch, jeder möchte so starten, und zum Glück ist mir das gelungen. Der Ball landete am Rand des Strafraums bei mir, ich habe ihn voll getroffen und er landete in der oberen Ecke, worüber ich mich sehr freue“, sagte der Rechtsverteidiger bei Sky Sports: „Es fühlte sich wie ein Sieg an. Wir haben alles gegeben und am Ende einen Punkt geholt.“