Leon Goretzka erneut nicht im Kader

Christopher Mallmann 05.09.2026 • 19:13 Uhr Leon Goretzka wartet weiter auf seinen ersten Einsatz für Aston Villa. Auch beim Liga-Auswärtsspiel am Samstag steht er nicht im Kader.

Wo ist Leon Goretzka? Der 31-Jährige steht auch beim Liga-Auswärtsspiel bei Hull City (JETZT im LIVETICKER) nicht im Kader von Aston Villa. Stattdessen bilden Boubacar Kamara und Ross Barkley die Doppelsechs beim Klub aus Birmingham.

Goretzka, dessen Vertrag beim FC Bayern am 30. Juni offiziell ausgelaufen war, hatte sich Ende August den Villans angeschlossen.

Seitdem absolvierte er das Training unter Trainer Unai Emery, fehlte aber schon bei der Niederlage gegen den FC Arsenal (0:1) im Kader der Engländer. Der Verein selbst machte darüber keine Angaben. Wahrscheinlich ist, dass der Mittelfeldspieler noch nicht fit genug ist.

Goretzka neun Jahre bei Bayern

Neuzugang Nicolas Jackson – im vergangenen Jahr ebenfalls bei Bayern – steht hingegen schon zum zweiten Mal für Aston Villa auf dem Platz.

Goretzka war im Sommer 2018 vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Für die Bayern kam er auf 312 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm 51 Tore und 53 Vorlagen.