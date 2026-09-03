Paukenschlag bei Tottenham: Richarlison fliegt aus Premier-League-Kader

SPORT1 03.09.2026 • 23:42 Uhr Tottenham meldet Richarlison nicht für die Premier League. Nach dem gescheiterten Everton-Wechsel des Brasilianers könnte es nun offenbar zu einem Last-Minute-Transfer zu Trabzonspor kommen.

Paukenschlag bei Tottenham Hotspur: Stürmer Richarlison fehlt im Kader, den die Spurs am Donnerstag für die Premier League gemeldet haben.

Berichten zufolge war dem brasilianischen Nationalspieler bereits vor Transferschluss in England mitgeteilt worden, dass er keine Rolle mehr in den Planungen von Trainer Roberto De Zerbi spiele und den Verein bei einem passenden Angebot verlassen könne.

Zwar trat Richarlison in der vergangenen Saison, in der Tottenham lange gegen den Abstieg kämpfen musste, mit elf Ligatoren als bester Schütze seines Teams in Erscheinung, allerdings kamen seine mehrmals offen geäußerten Wechselwünsche bei De Zerbi nicht gut an.

Richarlison-Rückkehr zum FC Everton platzt

So sah es zuletzt bereits nach einem Abgang Richarlisons zu Ex-Klub Everton aus. Doch ein Wechsel kam nicht zustande.

In diesem Zuge meldete sich Richarlison am Montag mit einem kryptischen Statement auf seinen sozialen Kanälen zu Wort. „Nach allem, was ich in den letzten Jahren durchgemacht habe, habe ich beschlossen, dass niemals wieder jemand anderes über meine Zukunft entscheidet“, erklärte er.

Zugleich bestätigte der Angreifer, dass es Gespräche über eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub gegeben hatte. „Wenn Spurs und Everton eine Einigung erzielen, werde ich zu meinem geliebten Verein zurückkehren. Meine Absicht war es tatsächlich, an den Ort zurückzukehren, an dem ich sehr glücklich war. Aber die Verhandlungen liefen nicht so, wie die Leute es wollten, und so wird es auch nicht mehr sein. Trotz all dieser Turbulenzen habe ich einen Vertrag bei den Spurs und stehe dem Verein zur Verfügung.“

Da das Transferfenster in England und den weiteren europäischen Topligen inzwischen geschlossen ist, bleiben Richarlison nur noch wenige Optionen. Eine davon könnte Trabzonspor sein.

Last-Minute-Wechsel zum Salah-Klub?

Der türkische Erstligist, der diesen Sommer schon mit dem Transfer von Mohamed Salah für Aufsehen sorgte, interessiert sich laut der Daily Mail für den 29-Jährigen. Eine Einigung zwischen den Vereinen stehe allerdings noch aus. Dabei drängt die Zeit: Das Transferfenster in der Türkei schließt am Freitag.

Richarlison war im Sommer 2022 für rund 58 Millionen Euro vom FC Everton nach Nordlondon gewechselt. Den hohen Erwartungen wurde der Brasilianer jedoch nur phasenweise gerecht.

In seiner ersten Spielzeit gelangen ihm lediglich drei Tore und vier Vorlagen in 35 Pflichtspielen. Anschließend steigerte er sich zwar deutlich und kam in der Saison 2023/24 auf zwölf Tore und vier Assists, dennoch wurde seine Zeit bei den Spurs immer wieder von Verletzungen überschattet.