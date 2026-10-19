Jeremie Frimpong fällt bei Liverpool wohl bis zur November-Länderspielpause aus. Für einen Teamkollegen gibt es dagegen vorsichtige Entwarnung.

Jeremie Frimpong droht dem FC Liverpool bis zur Länderspielpause im November zu fehlen. Der Niederländer wurde beim 2:1-Sieg gegen den FC Brentford nach der Pause eingewechselt, verletzte sich aber nur sechs Minuten später am Oberschenkel und musste wieder raus.

Trainer Andoni Iraola erklärte anschließend bei LFCTV, die Muskelverletzung sei ein schwerer Rückschlag. „Bei Jeremie Frimpong ist es eine neue, massive Verletzung und sie ist in der zweiten oder dritten Minute seines Einsatzes passiert – das war schwer vorherzusehen. Wir müssen abwarten, bis er sich erholt hat“, sagte der Spanier.

Jeremie Frimpong verletzte sich gegen den FC Brentford Jeremie Frimpong verletzte sich gegen den FC Brentford © IMAGO/Shutterstock

Eine Rückkehr vor der Länderspielpause „wird schwierig. Wir werden es versuchen, aber es wird schwierig, ihn zur Verfügung zu haben“.

Liverpool: Mehr Zuversicht bei Szoboszlai

Deutlich zuversichtlicher äußerte sich der Liverpool-Coach über Dominik Szoboszlai. Der 25-Jährige hatte wegen einer Oberschenkelverletzung bereits das Duell mit Manchester City verpasst, stand gegen Brentford wieder in der Startelf und wurde noch vor der Pause ausgewechselt.

„Bei Dom ist es etwas anderes, es ist keine neue Verletzung“, betonte Iraola. „Sie hat sich nicht verschlimmert, aber wir müssen geduldiger sein, bis er vollständig genesen ist.“ Eine lange Ausfallzeit sei nicht zu erwarten.

Iraola lobte zugleich den Einsatzwillen des Mittelfeldspielers: „Dass er sich in einem so körperbetonten Spiel zur Verfügung stellen und helfen wollte, spricht sehr für ihn.“

Bereits am Dienstag empfängt Liverpool in der Champions League den FC Villarreal. Iraola erwartet für das Heimspiel einen Schub durch die Atmosphäre an der Anfield Road, weiß aber um die Aufgabe gegen das Team seines engen Freundes Inigo Pérez, den er 2023 bei seinem Amtsantritt in Bournemouth nach England holen wollte.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.