Liverpool enthüllt Klopp-Statue

"Das hat er ganz toll gemacht - habe ich ihm eben gesagt"

Der heutige Bundestrainer Jürgen Klopp wird beim FC Liverpool geehrt.

Jürgen Klopp erhält beim FC Liverpool eine besondere Würdigung: Elf Jahre nach seinem Amtsantritt an der Anfield Road ist im Vereinsmuseum der Reds eine Bronzestatue zu Ehren des ehemaligen Teammanagers enthüllt worden.

Die Skulptur wurde von der Fanvereinigung „Spirit of Shankly“ gestiftet und soll dauerhaft an die erfolgreiche Ära des Deutschen erinnern.

A permanent tribute to Jurgen Klopp has been unveiled at LFC Museum 🫶 https://t.co/8W1umYowpx — Liverpool FC (@LFC) October 8, 2026

Die Statue zeigt Klopp in einer seiner typischen Posen: mit seiner charakteristischen Kappe, einer Hand am Herzen und der anderen zum Faustjubel erhoben. Es handelt sich um eine originalgetreue Nachbildung einer rund 46 Zentimeter hohen Bronzestatue, die die Fanvereinigung Klopp zuvor als Dank für seine Verdienste überreicht hatte.

Großes Lob für Klopp

„Jürgen war ein besonderer Trainer, der vom ersten Tag an verstanden hat, was diesen Verein, die Stadt und vor allem die Fans ausmacht“, sagte Paul Khan, ehemaliger Vorsitzender von Spirit of Shankly. Klopp habe viele Gemeinsamkeiten mit der Liverpool-Legende Bill Shankly: „Ehrlichkeit, Integrität, Leidenschaft und den unbedingten Willen zu gewinnen.“

Klopp, seit August Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft, hatte Liverpool von 2015 bis 2024 trainiert und mit dem Klub unter anderem die Champions League (2019) und die englische Meisterschaft (2020) gewonnen.

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