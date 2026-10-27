Acht Spiele ohne Sieg, Abstiegsangst und Krisengespräche hinter verschlossenen Türen: Michael Carrick steht bei Manchester United vor dem Rauswurf. Doch statt der erwarteten Entlassung folgt eine überraschende Kehrtwende!

Die nächste Wendung im Trainerdrama bei Manchester United: Michael Carrick darf trotz der anhaltenden sportlichen Talfahrt vorerst weitermachen. Das berichten unter anderem die britische Daily Mail, der Independent und die Manchester Evening News übereinstimmend.

Nach der desaströsen 0:3-Heimpleite gegen den AFC Bournemouth hatten Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox am Montag über die Zukunft des 45-Jährigen beraten. Dabei sollen die Verantwortlichen bereits mögliche Nachfolger ins Auge gefasst haben. Gehandelt wurde demnach auch der Name Julian Nagelsmann. Die erwartete Entlassung bleibt jedoch aus.

Michael Carrick soll laut der britischen Presse vorerst im Amt bleiben Michael Carrick soll laut der britischen Presse vorerst im Amt bleiben © IMAGO/Mark Pain

Carrick bekommt bei Manchester United seine nächste Chance

Stattdessen soll Carrick die Gelegenheit erhalten, das Ruder doch noch herumzureißen. Wie Sky Sports News berichtete, leitet der ehemalige United-Profi am Dienstag das Mannschaftstraining und soll auch beim Premier-League-Duell mit dem FC Chelsea am Samstag an der Seitenlinie stehen.

Eine durchaus überraschende Entscheidung, laut englischer Medien standen die Zeichen klar auf Abschied – schließlich befindet sich der englische Rekordmeister im freien Fall. Seit acht Pflichtspielen warten die Red Devils auf einen Sieg. Mit gerade einmal sieben Punkten aus acht Ligaspielen steht United auf Rang 16 der Premier League, nur einen Zähler vor der Abstiegszone.

Die Trainerfrage ist damit allerdings längst nicht endgültig geklärt. Laut The Times beraten die Verantwortlichen weiterhin über Carricks Zukunft. Als mögliche Nachfolger werden unter anderem Eddie Howe und eben Nagelsmann gehandelt.