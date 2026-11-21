Die Himmelblauen drohen den Anschluss an Arsenal zu verlieren.

Manchester City hat seine Pleitenserie in der englischen Premier League gestoppt, den erwarteten Sieg allerdings erneut verpasst. Die Himmelblauen kamen gegen Außenseiter FC Fulham mit dem ehemaligen Nationaltorwart Bernd Leno nicht über ein ernüchterndes 1:1 (0:1) hinaus und drohen die Tabellenspitze zunehmend aus den Augen zu verlieren.

Der englische Nationalspieler Elliot Anderson (57.) glich die Gästeführung durch Rodrigo Muniz (16.) immerhin noch aus. Der Rückstand der Citizens auf Tabellenführer FC Arsenal beträgt damit vorerst weiter fünf Punkte, die Gunners können am Abend (18.30 Uhr/Sky) bei Newcastle United aber davonziehen.

City hatte die vorangegangen drei Ligaspiele allesamt verloren, da kam Lieblingsgegner Fulham gerade recht: 20 Siege in Folge hatte es gegen Lenos Klub gegeben, 17 davon in der Liga. Doch dann spielten sich die Gäste recht schnörkellos zur Führung, bei der Muniz allzu viel Platz hatte.

Stürmerstar Erling Haaland traf zum vermeintlichen Ausgleich (25.) – weil Leno aber den Ball zuvor in den Händen gehalten hatte, zählte der Treffer nicht. Anderson war nach einer Ecke per Volleyabnahme erfolgreich, Leno war ein wenig die Sicht verdeckt. City drängte in der Folge vergeblich auf den Dreier, mit Schlusspfiff gab es Buhrufe vom Heimpublikum.