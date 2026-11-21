Nach einer Flanke drückt Erling Haaland den Ball über die Linie. Doch Bernd Leno bekommt seine Finger dazwischen - das Tor wird aberkannt. In England ist die Verwunderung groß.

Extrem knifflige Szene um Erling Haaland und Ex-Nationaltorwart Bernd Leno! Beim Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Fulham (1:1) ist dem norwegischen Stürmer ein Treffer aberkannt worden.

Was war passiert? In der 24. Minute segelte eine Flanke von rechts vor das Tor, Haaland stibitzte sich am zweiten Pfosten davon und versuchte, den Ball ins Tor zu drücken.

Der Treffer von Haaland zählte nicht Der Treffer von Haaland zählte nicht © IMAGO/Action Plus

Dieses Haaland-Tor gegen Leno zählt nicht

Leno bekam den Ball jedoch zu fassen, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde. Haaland setzte nach, stieß mit dem deutschen Keeper zusammen und beförderte Leno samt Ball hinter die Linie. Die Torlinientechnologie des Schiedsrichters Thomas Bramall erkannte einen Treffer.

Doch der Jubel währte nur kurz: Der Unparteiische entschied, dass Haaland Leno gefoult hatte – obwohl Leno nicht wirklich Kontrolle über den Ball hatte. Der Video Assistant Referee (VAR) bestätigte nach kurzem Funkkontakt mit Bramall die Entscheidung.

Haaland und seine Mitspieler konnten es nicht fassen und trabten mit ungläubigem Blick zurück. Auch in der englischen Presse sorgte die Situation für Unverständnis. „Das ist sehr hart. Leno hat den Ball nicht im Griff, weil er nicht erkennen kann, dass Haaland den Ball trifft“, befand der frühere Premier-League-Star Joe Cole bei der BBC.

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City kann erneut nicht gewinnen

„Tor! Kein Tor? VAR-Kontroverse! Leno hatte den Ball nicht unter Kontrolle, das ist eine sehr strittige Entscheidung“, hieß es bei ESPN, die Daily Mail sprach von einer „sehr engen Szene.“

Doppelt bitter: Der Treffer von Haaland wäre der Ausgleich gewesen, nachdem Fulham bereits früh durch Rodrigo Muniz in Führung gegangen war (16.). Immerhin: Elliot Anderson holte dies nach und schweißte einen sehenswerten Fernschuss per Direktabnahme zum 1:1 ein (57.). Doch dabei blieb es: Die „Skyblues“ warten somit seit vier Ligaspielen auf einen Sieg.

Tabellenführer Arsenal kann somit am Samstagabend mit einem Sieg gegen Newcastle United (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) auf acht Punkte wegziehen. Am kommenden Wochenende kommt es dann in London zum direkten Duell zwischen City und den Gunners.

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