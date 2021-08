Wie José Mourinho die AS Rom umkrempelt - Abraham beerbt Dzeko

Am Dienstag präsentierten die Giallorossi in Tammy Abraham ihren Königstransfer in diesem Sommer. 40 Millionen Euro zahlte die Roma an den FC Chelsea für den 23-Jährigen, der damit zum zweitteuersten Spieler der Klubgeschichte wurde und Edin Dzeko ersetzen soll. Nur Patrik Schick, der mittlerweile in Leverkusen auf Torejagd geht, war 2019 noch zwei Millionen Euro teurer.