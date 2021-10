Tammy Abraham unter Jose Mourinho bei AS Rom wieder in der Erfolgsspur

Unter Chelsea-Trainer Thomas Tuchel auch zu Beginn der Saison nur noch Ergänzungsspieler, entschied sich der 24-Jährige im August für einen Transfer zur AS Rom in die Serie A - und zeigt dort seitdem, was in ihm steckt. Ein Schritt weg von der Heimat zu mehr Eigenständigkeit, zu dem er jüngst auch anderen englischen Spielern riet.