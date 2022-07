Matthijs de Ligt respektlos? Neuer Bayern-Star von Ex-Juve-Kollegen Bonucci scharf kritisiert

Bonucci, der mit de Ligt bei Juve gespielt hatte, sagte über den Ex-Kollegen: „Er sollte mehr Respekt zeigen gegenüber der Mannschaft, die ihm in den letzten drei Jahren in seiner Entwicklung geholfen hat, und dem Klub, der damals viel Geld in ihn investiert hat.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)