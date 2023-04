Der ungebremste Absturz des früheren Bayern-Flirts Sergino Dest

Wenn am Samstag eine Auswahl der USA ein Testspiel gegen Mexiko bestreitet, ist der 22-Jährige an Bord. Und das, obwohl sein aktueller Verein AC Mailand selbst im Ligabetrieb gefordert ist und beim FC Bologna gastiert. Dest hat als einziger Akteur des US-Teams, der in Europa spielt, von seinem Klub die Freigabe erhalten – weil die Rossoneri gerade keine Verwendung für ihn finden.