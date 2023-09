Doping-Wirbel um Pogba! Juventus-Star offenbar positiv auf Testosteron getestet

Laut Berichten der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport und der Nachrichtenagentur ANSA wurde Pogba nach dem Spiel zwischen Udinese und Juventus am 20. August 2023 positiv auf die verbotene Substanz Testosteron getestet. Beim Serie-A-Spiel, das Juve auswärts 3:0 gewann , saß der Weltmeister von 2018 90 Minuten lang auf der Bank.

In einer knappen Meldung am Montagnachmittag, den 11. September 2023, bezog die seriöse ANSA sich auf „Sportkreise“, aus denen sie von dem positiven Dopingtest Pogbas erfahren haben will.