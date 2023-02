Paul Pogba: Absturz immer brutaler! Juve verliert Geduld

Familiendrama: Bruder soll Pogba erpresst haben

Schlagzeilen macht Pogba nur noch neben dem Platz: Sein Bruder Mathias saß für mehrere Monate in U-Haft, weil er Pogba mit einem Video erpresst haben soll. Dabei soll es um Millionensummen gehen.

Paul Pogba berichtete der Polizei, dass er in diesem Zusammenhang sogar von einer Bande gefangen genommen und mit Schusswaffen bedroht worden sei, berichtete der französische TV-Sender franceinfo Ende August.

Rückkehr zu Juventus: Ärger mit Fans und Bossen

Der zentrale Mittelfeldspieler, der seit Saisonbeginn mit einer Meniskusverletzung ausfällt, hatte sich wegen der WM in Katar über Wochen einer Knie-OP verweigert. Erst am vergangenen Sonntag war Pogba wieder Teil des Spieltagskaders.

Am Donnerstag vermeldete Juve-Coach Massimiliano Allegri jedoch den nächsten Rückschlag. (News: Herber Rückschlag für Pogba)

Wegen Problemen im Beugemuskel fällt Pogba weiterhin aus. Die Gazetta dello Sport spricht von einer Ausfallzeit von weiteren zwei Monaten. Auf dem Cover von Italiens größter Sportzeitung war am Freitag Pogbas Konterfei und der Titel „Pogbasta“ zu sehen.

Dort, wo sein Stern einst aufging, ist Pogba anscheinend sowohl bei Fans als auch Verantwortlichen in Ungnade gefallen. Die Juventus-Führung überlegt laut Daily Mail sogar, den bis 2026 laufenden und knapp 35 Millionen Euro schweren Vertrag mit dem 29-Jährigen im Sommer aufzulösen.

Auch ein Verkauf in die Major League Soccer soll in Betracht gezogen werden, um Pogba möglichst schnell loszuwerden. Dort ist das Transferfenster noch bis zum 24. April geöffnet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Große Worte, wenig Taten

Im Juli 2018 schien Pogba endgültig im Fußball-Olymp angekommen. Der damals 25-Jährige hatte die Equipe Tricolore mit starken Leistungen ins WM-Finale geführt und dort höchst selbst zum 3:1 getroffen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Pogba bereits vier Meisterschaften und fünf Pokale in Italien sowie die Europa League gewonnen.

Zu viele Verletzungen und Trainer-Zoff

Mit insgesamt zwölf verschiedenen Verletzungen hatte Pogba in seiner Zeit in Manchester zu kämpfen, insgesamt verpasste er über 100 Partien. Doch auch wenn der hochveranlagte Rechtsfuß fit war, konnte er nie vollends überzeugen.

Durch seine Leistungen bei Juventus zwischen 2012 und 2016 sowie der Rekordablöse von 110 Millionen Euro waren die Erwartungen an ihn ohnehin enorm hoch. Sein breitbeiniges Auftreten auf dem Platz und seine vollmundigen Versprechungen neben dem Spielfeld führten zusätzlich dazu, dass gebürtige Pariser immer besonders kritisch beurteilt wurde.

Trotz zwei erfolgreicher Spielzeiten (insgesamt 45 Scorerpunkte) überwarf sich Pogba Ende 2018 mit dem exzentrischen José Mourinho. Der Portugiese musste Ende 2018 bei Man United gehen. Unter dessen Nachfolger Ole Gunnar Solskjaer fühlte sich Pogba im Old Trafford deutlich wohler. Dennoch konnte er nicht mehr an die Vorjahre anknüpfen: In der Spielzeit 2019/20 kam Pogba verletzungsbedingt nur auf 19 Pflichtspiele und einen einzigen Treffer.