Serie A: Doping! Messi-Kumpel Papu Gomez erklärt sich - und nennt kuriosen Grund

Der Befund stammt aus der vergangenen Saison, als Gomez beim FC Sevilla unter Vertrag stand. Der Test wurde kurz vor der WM in Katar gemacht, wo er an der Seite seines Kumpels Lionel Messi mit Argentinien Weltmeister wurde.

Mittlerweile spielt Gomez beim AC Monza in der Serie A und hat seinen positiven Test kurios begründet: Er habe einen Löffel Hustensaft seines Sohnes genommen. In den Proben vom Oktober 2022 wurde tatsächlich der Wirkstoff Terbutalin nachgewiesen, der in Hustensaft enthalten ist und die Atemwege öffnet.