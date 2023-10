Serie A: Mit Giroud im Tor! AC Mailand gewinnt nach irrer Schlussphase

Irre Szenen haben sich am Ende des Auswärtsspiels des AC Mailand beim CFC Genua abgespielt! In der Nachspielzeit haben die Torhüter beider Teams die Rote Karte gesehen. Da Milan sein Wechselkontingent ausgeschöpft hatte, musste mit Stürmer Olivier Giroud ein Feldspieler ins Tor.

Bis in die Schlussphase hinein war es keine ereignisreiche Serie-A-Partie zwischen Genua und Mailand. Doch dann brachte Ex-BVB-Star Christian Pulisic die Gäste zunächst in der 87. Minute in Führung. Daraufhin folgte eine lange Nachspielzeit, in der sich die Ereignisse überschlugen.