Serie A: Das ist Italiens neue Sturmhoffnung Francesco Camarda

Als Francesco Camarda am 10. März 2008 geboren wurde, da spielte Simon Kjaer bereits für Palermo in der Serie A und ordnete die Defensive. Mittlerweile, etwas mehr als 15 Jahre später, sind die beiden Teamkollegen beim AC Mailand. Am Samstagabend könnten das Duo mit einem Altersunterschied von 19 Jahren beim Heimspiel gegen Florenz sogar gemeinsam auf dem Feld stehen.

Denn völlig überraschend hat es das Supertalent Camarda in den Kader geschafft. Bedingt durch die Personalnot und Ausfällen von Rafael Leao, Olivier Giroud und Noah Okafor, ließ sich der Klub sogar beim italienischen Verband extra eine Sondergenehmigung für eine Nominierung des Angreifers einholen.

Francesco Camarda steht vor seinem Debüt bei den Milan-Profis

Im Falle eines Einsatzes würde das Juwel bei Milan sogar Legende Paolo Maldini als jüngster Profi ablösen. Der mehrfache Champions-League-Sieger war bei seinem Debüt in Italiens höchstens Spielklasse für die Mailänder einst 16 Jahre, 6 Monate und 25 Tage alt. Camarda wäre sogar der jüngste Spieler in der Geschichte der Serie A.

„Talent hat kein Alter“, sagte Trainer Stefano Pioli am Freitag über sein Supertalent. Für Camarda geht übrigens ein Traum in Erfüllung. Denn der gebürtige Mailänder hatte schon länger offenbart, dass er einmal für die Profis seines Vereins auflaufen will.

Lange warten musste der Jugendliche nun nicht. Das liegt vor allem an seinen überragenden Leistungen, die zu einem irren Hype in Italien geführt haben.

Camarda mit unglaublicher Torquote

Im Alter von 13 Jahren schaffte es der Italiener europaweit in die Schlagzeilen. Grund dafür war, dass der italienische Scout Francesco Pagani eine unglaubliche Statistik veröffentlichte. Der Jugendspieler soll in 87 Partien unglaubliche 483 Tore erzielt haben.

Schon vorher bahnten sich solche Leistungen an. Mit sieben Jahren wechselte Camarda zu Milan. Allerdings wurde das Juwel in seiner ersten Trainingseinheit als Verteidiger eingesetzt, fiel aber durch Dribblings und viele Tore auf und wurde daher nach vorne beordert.

In der U9 sorgte er bei einem internationalen Turnier in Wien dann ausgerechnet gegen den FC Bayern für erstes Aufsehen. Beim 0:2-Rückstand musste der Angreifer verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wenige Minuten später bat Camarda aber seinen Trainer, ihn zurück auf den Platz zu bringen. Dieser willigte ein und Mailand drehte das Spiel – dank zwei Treffer und einer Vorlage von Camarda!

Camardas 22 Tore in 24 Spielen sorgten 2022 nicht nur zu dem Gewinn des U15-Scudettos, sondern auch dafür, dass er im Alter von 14 Jahren erste Schritte in der U19 der Rossoneri machen durfte. Diese Chance nutzte der 1,84 Meter große Stürmer und erzielte bei seinem ersten Freundschaftsspiel für die U19 gleich zwei Tore.

Anschließend wurde er fest in das Team der „Primavera“ aufgenommen. Gleich bei seinem Debüt in der UEFA Youth League erzielte er einen Doppelpack und wurde damit zum zweitjüngsten Spieler, dem dies gelungen ist.

Mit seinen Leistungen sorgt der Schüler natürlich auch für Interesse bei anderen Vereinen. Aus diesem Grund will Mailand am 10. März - also dem 16. Geburtstag - wohl den Vertrag verlängern.

Mailand will nach Hachim Mastour lernen

Wird Camarda also der nächste Superstar des AC Mailand und schlüpft in Fußstapfen von Vorgängern wie Zlatan Ibrahimovic? Das Beispiel Hachim Mastour warnt die Verantwortlichen jedenfalls. Der Marokkaner wurde ebenfalls mit 15 Jahren als „der nächste Cristiano Ronaldo“ gefeiert und ein Hype brach aus.

Doch Mastour wurde den Erwartungen nie gerecht, fasste im Profifußball nicht Fuß und spielt nun mit 25 Jahren für Union Touarga in der marokkanischen Liga.