Serie A: Yann Sommer blüht nach Bayern-Wechsel richtig auf - ist er zurzeit der beste Torwart Europas?

Yann Sommer kam als „Wunschlösung“ zum FC Bayern, blieb dort aber nur ein halbes Jahr und zog im Sommer zu Inter Mailand weiter. Dort kommt er jetzt wieder an seine absoluten Top-Leistungen heran!

Sommer empfand die Bayern-Zeit als „wild“

„Wir hatten bei Bayern eine extrem wilde Situation. Entlassungen, Wechsel, viel Unruhe und diverse Themen neben dem Sport. Ich habe gelernt, wie es bei den Bayern läuft. Man sucht sich ein, zwei Spieler aus, dann wird medial geschossen. Danach sucht man sich zwei neue aus. Da war ich dann an der Reihe“ resümierte Sommer in der Schweizertageszeitung Blick seine Bayern -Zeit.

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin legte im SPORT1 -Interview dar, dass sein Schützling die ganze Kritik bei den Bayern nicht verdient hatte und daran nagte, was sich dann in seinen sportlichen Leistungen widerspiegelte.

Ist Yann Sommer grad der beste Torwart in Europa?

Glücklich kann auch Sommer selbst sein, denn er agiert in absoluter Top-Form. In 15 Partien konnte der Schweizer ganze neunmal zu null spielen. Dies ist nicht nur ein Spiel mehr als in seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister, sondern auch Europa-Bestwert!