Das hat nicht lange gedauert: Erster Topklub flirtet offen mit Super League!

Ein erster Topklub flirtet offen mit der Super League! Einen Tag nach einem womöglich wegweisenden Gerichtsurteil hat der italienische Meister SSC Neapel Interesse an dem umstrittenen Projekt bekundet.

Viele Top-Vereine sind gegen die Super League

Napoli ist der bisher einzige Klub, der sich in der Öffentlichkeit auf die Super League - angeführt von Real Madrids Präsident Pérez - zubewegt hat. Der Europäische Gerichtshof hatte am Donnerstag in einem überraschenden Urteil die Tür für die ambitionierte Eliteliga geöffnet.