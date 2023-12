Super League: Haben einige Topklubs heimlich schon zugestimmt?

Geht es nach Bernd Reichart, ist die europaweite Ablehnung aber weitem nicht so fest zementiert, wie es bisher den Anschein hat. Der ehemalige RTL-Chef steht der Agentur A22 Sports vor, die die Super League vorantreibt.

„Ich verspreche Ihnen, dass der heutige Fußball weder in das Monopol verliebt ist noch ihm bis zum Ende treu bleibt“, sagte Reichart in einem Interview bei El Partidazo de COPE . Mehr noch: Der Geschäftsführer erklärte, dass „einige der Vereine, die heute ‚nein‘ gesagt haben, mich angerufen haben, um es zu erklären. Wir sagen ‚nein‘, aber wir sind hier.“

„Es beginnt eine neue Ära“

Öffentliche Absagen gab es vor allem von Topklubs. In Deutschland winkten der FC Bayern und Borussia Dortmund ab, in Frankreich gab es klare Ablehnung von Paris Saint-Germain. Und in England bekannten sich bis auf Liverpool und Arsenal (die keine Statements herausgaben) alle Spitzenvereine zu den UEFA-Wettbewerben und der Premier League.