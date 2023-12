Serie A: Ex-Bayern-Juwel krönt Juve-Premiere

Was für ein Moment für Kenan Yildiz! Der Deutsch-Türke feiert im letzten Juve-Pflichtspiel des Jahres sein Startelfdebüt für die Alten Dame in der Serie A - und weiß direkt zu überzeugen.

Der gebürtige Regensburger brachte Juventus Turin beim Gastspiel in Frosinone (jetzt live im SPORT1-Liveticker) früh in Führung (12.) und erzielte gleichzeitig sein allererstes Tor in Italiens höchster Spielklasse überhaupt.