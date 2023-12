Serie A: Ex-Kölner führt Inter Mailand zum Sieg

Der gebürtige Kölner Yann Aurel Bisseck hat mit seinem ersten Tor für Inter Mailand die Tabellenführung des Ex-Meisters gefestigt. Der ehemalige Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft traf beim 2:0 (1:0) gegen US Lecce in der 43. Minute per Kopf zur Führung. Inter liegt weiter vier Punkte vor Juventus Turin, das 2:1 (1:0) bei Aufsteiger Frosinone gewann.