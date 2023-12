Serie A: Fan-Aufstand! Bonucci-Wechsel nach Rom in Gefahr?

Nach enttäuschenden vier Monaten bei Union Berlin stehen die Zeichen bei Leonardo Bonucci schon wieder auf Abschied – eine Spur führt nach Italien, wo AS Rom seine Innenverteidigung verstärken will.

Bei den Fans der Roma kommt der Plan des Hauptstadtklubs aber überhaupt nicht gut an, was an Bonuccis langer Juventus-Vergangenheit liegt – für den verhassten Klub aus Turin spielte er insgesamt zwölf Jahre.