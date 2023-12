Serie A: Nach Traumvorlage! Arnautovic mit Tränen-Interview

Weil Lautaro Martinez wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel gegen Lecce (2:0) pausieren musste, durfte Arnautovic von Beginn an ran. Zunächst vergab der Österreicher im ersten Durchgang sogar noch zwei Großchancen, ehe Yann Bisseck die Nerazzurri in Führung brachte. Doch nach dem Seitenwechsel folgte Arnautovics großer Auftritt.

In der 78. Minute glänzte Arnautovic mit einem genialen Assist, als er Kapitän Nicolo Barella per Hacke frei spielte, der den Endstand fixierte. Im Anschluss wurde der Stürmer emotional. „Ich spreche jeden Tag mit meinen Teamkollegen. Sie wissen, dass es im Moment schwierig für mich ist. Ich kann ihnen nur danken. Danke an mein Team, danke an den Verein“, sagte Arnautovic im DAZN-Interview, verdrückte dabei ein paar Tränen.