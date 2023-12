Serie A: Schwarze Magie als Karrierekiller? Bayern-Flop hadert

Inzwischen auf Leihbasis bei AS Rom gelandet, kassierte der Portugiese am Sonntag bei der 0:2-Pleite beim FC Bologna den nächsten Tiefschlag . Nach der Pause eingewechselt, nahm Trainer José Mourinho den Mittelfeldspieler nach schwacher Leistung bereits 18 Minuten später wieder vom Feld.

Mourinho entschuldigt sich bei Renato Sanches

„Ich möchte mich öffentlich bei Renato Sanches entschuldigen“, erklärte Mourinho nach der Partie bei DAZN . „Es ist sehr schwer für einen Fußballer, aber auch für einen Trainer, ich habe das schon drei, vier Mal in meiner Karriere gemacht und es ist nicht einfach.“

Festzuhalten ist: Auch in Italien gelingt es dem 26-Jährigen nicht, sein Potenzial auszuschöpfen. Erst neun Pflichtspiel-Einsätze sprechen eine eindeutige Sprache. Einmal mehr wird er von Verletzungen ausgebremst, was Mourinho schon zu Saisonbeginn auf die Palme brachte .

Weder beim FC Bayern noch bei Swansea City, Paris Saint-Germain und nun bei der Roma schaffte der Portugiese den Durchbruch – einzig bei OSC Lille kam er trotz diverser Verletzungen wieder in Fahrt.

Immens war der Hype um das Wunderkind, als der zentrale Mittelfeldspieler 2016 im Alter von 18 Jahren mit Portugal Europameister wurde. Aufgrund seiner Dynamik, Zweikampfstärke, Passgenauigkeit, Schusstechnik und Torgefährlichkeit war er in aller Munde.

Den Bayern war der damalige Benfica-Akteur 35 Millionen Euro wert, über den Status eines Ergänzungsspielers kam Sanches jedoch nie hinaus. Zwischendurch erfolglos an Swansea verliehen, wurde der Bayern-Flop 2019 nach nur knapp 1900 Einsatzminuten (53 Spiele) für 20 Millionen Euro nach Lille abgeschoben, was sich als Glückstreffer erwies.

Schwarze Magie verantwortlich für Verletzungsprobleme?

2021 gewann er als Stammspieler mit Lille gar die französische Meisterschaft und empfahl sich so auch für einen Wechsel 2022 nach Paris. Doch im Starensemble des Hauptstadtklubs fand er sich nicht zurecht, weshalb er nach Rom weiterzog.

Ins Stocken geraten ist auch seine Karriere in der Nationalmannschaft. Letztmals stand er bei den Portugiesen im Juni 2023 im Kader, sein letzter Einsatz datiert vom 14. November 2021, als er bei der 1:2-Heimpleite gegen Serbien bereits nach zwei Minuten die Führung erzielen konnte.

Im Alter von 26 Jahren steht Sanches bereits am Scheideweg, die vielen Verletzungen nagen an seinem Selbstvertrauen. „Ich weiß, dass es ein bisschen kompliziert ist, es ist ein bisschen frustrierend, weil es schwer ist, gut zu spielen, wenn man von einer Verletzung zurückkommt“, sagte er während seiner Zeit in Paris.