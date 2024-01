Serie A: Kenan Yildiz - Ex-Bayern-Talent startet bei Juventus durch

Sein Torjubel ist eine Hommage an ein großes Fußball-Idol: Mit ausgebreiteten Armen und herausgestreckter Zunge feiert Kenan Yildiz seine Treffer auf die gleiche Art und Weise wie einst Alessandro Del Piero.

Und zuletzt hatte der 18-Jährige im Trikot von Juventus Turin immer häufiger die Gelegenheit dazu. Seiner Torpremiere in der Serie A gegen Frosinone einen Tag vor Weihnachten folgten Anfang Januar zwei weitere Tore im Achtel- und Viertelfinale der Coppa Italia.

Kenan Yildiz erzielte gegen Deutschland sein erstes Länderspieltor

Auch sein bisheriges Karriere-Highlight weckte Erinnerungen an Italiens Weltmeister von 2006. Beim 3:2-Sieg gegen sein Geburtsland Deutschland traf Yildiz im November in seinem zweiten Länderspiel für die Türkei mit einem sehenswerten Schlenzer in den rechten Winkel - fast so wie einst Del Piero im WM-Halbfinale 2006 auf dem Weg zu Italiens Triumph.

Yildiz von Del Piero fußballerisch „adoptiert“

Yildiz‘ Gruß an sein Kindheitsidol, dessen Poster bei ihm im Kinderzimmer hing, blieb nicht unbeantwortet. Del Piero persönlich schrieb dem Offensivtalent nach seinem Tordebüt für Juve eine private Nachricht auf Instagram, wie die Gazzetta dello Sport berichtet.

Daraus entwickelte sich ein reger Austausch zwischen Del Piero und dem 31 Jahre jüngeren aufstrebenden Youngster, der in Italien schon mit der Juve-Legende verglichen wird. Del Piero gebe Yildiz Ratschläge und verteile Komplimente, schreibt die Gazzetta weiter, er habe Yildiz fußballerisch praktisch „adoptiert“.

Nun ist es für Del Pieros Ziehsohn noch ein weiter Weg, um in die Fußstapfen seines großen Vorbilds zu treten. Doch die ersten Schritte sind durchaus verheißungsvoll. Seit seinem Tor hat sich Yildiz bei Juve als Stürmer beziehungsweise hängende Spitze neben Dusan Vlahovic vorerst festgespielt, stand in der Serie A in den vergangenen fünf Spielen jeweils in der Startelf.

Juve-Trainer Allegri fordert neuen Haarschnitt

Trainer Massimiliano Allegri geriet bei Yildiz‘ Fähigkeiten zuletzt ins Schwärmen. „Es gibt nur wenige, die den Ball so kontrollieren können wie Yildiz“, sagte Allegri nach dem Spiel gegen Sassuolo. „Darüber hinaus trifft er selten falsche Entscheidungen, das ist angeborenes Talent, das mussten wir ihm nicht beibringen.“ Zugleich nahm Allegri seinen Schützling aber auch in die Pflicht. „Ich möchte, dass er mehr macht, denn er kann den Unterschied ausmachen.“

Und was sein Trainer sagt, das nimmt sich Yildiz in der Regel zu Herzen. So forderte Allegri nach seinem fünfminütigen Kurzeinsatz beim Saisonauftakt in Udine: „Er muss sich morgen die Haare schneiden lassen. Er hat sich hundertmal an die Haare gefasst, daher muss er einen neuen Haarschnitt bekommen.“ Gesagt, getan! Yildiz ging zum Friseur. „So, Mister, Fußball kommt an erster Stelle und ich werde alles machen, was Sie sagen. Und Sie sind der Boss!“, witzelte Yildiz.

Kenan Yildiz ging nach seinem Juve-Debüt zum Friseur

Mit seinem Debüt in der Serie A sei sein Traum in Erfüllung gegangen, erklärte er im Herbst der Bild: „Es war eine Gefühlsexplosion.“

Yildiz verließ Bayern ablösefrei

Doch es hätte auch alles ganz anders laufen können für Yildiz. Schließlich wechselte der gebürtige Regensburger als Siebenjähriger vom SSV Jahn in die Jugend des FC Bayern. Dort durchlief der talentierte Angreifer mit der feinen Ballbehandlung alle Nachwuchsteams bis zur U19. Doch im Sommer 2022 trennten sich die Wege - sogar ablösefrei.

Um die Hintergründe der Trennung entbrannte zuletzt eine kleine mediale Schlammschlacht. „Obwohl wir bei den Bayern tolle Beziehungen zu Hasan Salihamidzic und Marco Neppe hatten, sind sie viel zu spät mit einer Verlängerung auf uns zugekommen“, sagte Yildiz‘ Berater Hector Peris Ros im Dezember in einem Tuttosport-Interview.

Im Januar legte Peris Ros dann bei Sky nach. Zwar hätten der damalige Sportvorstand Salihamidzic und der Technische Direktor Neppe versucht, Yildiz zu halten, doch es sei ein „Problem des Timings und der Umgangsform“ gewesen.

Berater erhebt Vorwürfe gegen Bayern

Bei der Erklärung, was er damit meint, machte Yildiz‘ Agent nur vage Andeutungen. „Während Kenans Aufenthalt bei Bayern gab es unangenehme Momente. Es gab Leute, die ihn - aus welchen Gründen auch immer - nicht richtig fördern wollten“, sagte Peris Ros. Wegen dieser Strömungen im Verein seien „die korrekten Berichte über Kenan nicht in der richtigen Art und Weise bei der Vereinsspitze angekommen“.

Ex-Sportvorstand Salihamidzic nannte damals der Bild andere Gründe für das Scheitern der Gespräche: „Yildiz ist ein junger, talentierter Spieler, den wir gerne weiter auf seinem Weg begleitet hätten. Seinen finanziellen Forderungen konnten und wollten wir allerdings nicht entsprechen.“

Bayerns damaliger Nachwuchsleiter Holger Seitz sagte nun bei ran: „Wir mussten ihn ziehen lassen, weil er sich gemeinsam mit seiner Familie und seiner Berater-Agentur für einen anderen Weg entschieden hat.“

Es sei komisch gewesen, nach insgesamt zehn Jahren bei Bayern wegzugehen, meinte Yildiz im Herbst. Aber: „Juventus hat mir den besten sportlichen Plan vorgestellt. Daher war es der richtige Weg.“

Über die U19 und „Juve Next Gen“, der zweiten Mannschaft der Bianconeri, wurde Yildiz schrittweise an die erste Mannschaft herangeführt. Nach seinen ersten Kurzeinsätzen zu Saisonbeginn ist er seit Anfang November fest bei den Profis.