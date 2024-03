Serie A: Ex-Bayern-Star Zirkzee weiter on fire

Zirkzee steht nun schon bei zehn Saisontoren und schiebt sich dadurch in der Torjägerliste der Serie A auf den sechsten Rang. Zudem weist der Niederländer vier Assists auf, außerdem konnte er in der Coppa Italia drei Scorerpunkte beisteuern.

Zirkzee blüht auf

Zirkzee hatte in der 57. Minute per Strafstoß zum Ausgleich getroffen, nachdem Ademola Lookman die Gastgeber in Halbzeit eins in Führung gebracht hatte (28.). In der 61. Minute setzte Lewis Ferguson noch einen drauf und sicherte den Norditalienern den Sieg.