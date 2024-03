Serie A: Bitterer Rückschlag für Ex-Bayern-Star Zirkzee

Als Joshua Zirkzee beim 0:1 des FC Bologna gegen Inter Mailand in der 79. Minute verletzungsbedingt das Feld verließ, deutete sich der Ausfall bereits an - nun herrscht Gewissheit. Der Niederländer wird dem Überraschungsteam aus der Serie A vorerst fehlen.

„Die Untersuchungen, denen sich Joshua Zirkzee heute Morgen unterzogen hat, ergaben eine Verletzung ersten Grades an der linken Kniesehne, die voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern wird“, vermeldete der Verein am Montagmittag. Für Bologna ein Rückschlag, schließlich traf der 22-Jährige in der laufenden Saison schon zehnmal.