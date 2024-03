FC Bayern: Ex-Talent lässt Rummenigge schwärmen - Rückholaktion dank spezieller Klausel?

Mit der Ankunft des neuen Sportvorstands Max Eberl nehmen die Planungen für die kommende Saison beim FC Bayern weiter Fahrt auf. Im Blickfeld potenzieller Verstärkungen taucht der Name eines alten Bekannten auf, der bereits das Trikot der Münchner trug.

Die Rede ist von Joshua Zirkzee, der derzeit mit dem FC Bologna in der Serie A für Furore sorgt . Der niederländische Angreifer hatte die Bayern im Sommer 2022 für 8,5 Millionen Euro gen Norditalien verlassen.

Der deutsche Rekordmeister sorgte allerdings vor. „Die Vereinbarungen beinhalten eine Rückhol-Option, weil Joshua für uns weiterhin ein hochinteressanter Spieler bleibt“, erklärte der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Zuge des Abgangs: „Wir werden seine Entwicklung in Bologna beobachten.“

Ex-Bayern-Talent blüht in Italien auf

Jene Entwicklung verlief in den vergangenen Monaten äußerst positiv: In der aktuellen Saison geht der 22-jährige Zirkzee als Top-Scorer beim FC Bologna voran, verbuchte in 29 Pflichtspielen elf Tore und sechs Assists.