Schlechter Fisch quält Team von Italien-Legende Andrea Pirlo

Es gibt Spiele, in denen sich Fußballprofis auch mal über den Platz quälen müssen - etwa wenn sie konditionell am Limit sind oder schon angeschlagen in ein Spiel gehen. Eher selten ist dagegen, dass ein größerer Teil eines Teams gleichzeitig mit Problemen zu kämpfen hat.

Doch genau so erging es am Samstag Sampdoria Genua in der italienischen Serie B. Das Team, das von Milan- und Juve-Legende Andrea Pirlo gecoacht wird, dinierte vor der Partie gemeinsam.

Auf der Speisekarte stand Fisch. Doch der Fisch war offenbar schlecht, wie sich später herausstellen sollte. „Viele meiner Spieler hatten heute Darmprobleme“, erklärte Pirlo die durchwachsene Leistung seines Teams auf der Pressekonferenz nach der Partie, in der sich Sampdoria zu einem trostlosen 0:0 gegen Spezia Calcio kämpfte.

Pirlo: „Viele meiner Spieler hatten Darmprobleme“

Einige seiner Spieler hätten „auf die Zähne beißen“ müssen, gab der Weltmeister von 2006 zu verstehen - „etwas war mit dem Essen nicht in Ordnung“.

So konnte Rechtsverteidiger Fabio Depaoli gar nicht erst antreten, während andere sich zumindest über den Platz schleppten.

Für Pirlo und seine Elf ist das Ergebnis ein Rückschlag: Das Team will zurück in die Serie A, aus der es in der vergangenen Saison abgestiegen war. Derzeit steht Sampdoria auf Rang acht der Tabelle, dem letzten Play-off-Platz - und die Verfolger sitzen der Mannschaft bereits im Nacken.