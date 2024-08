Der fast vergessene Weltklasse-Keeper taucht wieder auf!

Neustart für De Gea in Florenz

Eine Saison lang läuft sein Arbeitspapier in Italien, das eine Option auf ein weiteres Jahr erhält. Viel Zeit also, um allen zu zeigen, weshalb De Gea einst als Weltklasse-Keeper gehandelt wurde.

Beim Vorjahres-Achten der Serie A, der an der Qualifikation für Conference League teilnehmen wird, soll er als Nummer 1 für den mittlerweile 34 Jahre alten Pietro Terracciano übernehmen - und darf noch einmal die Chance ergreifen, sich in einer europäischen Top-Liga zu beweisen. So mancher Fans dürfte seinen Namen nämlich längst vergessen haben.

Titel und Rekorde bei Manchester United

Weshalb die Fans der Fiorentina ihren neuen Schlussmann so erwartungsfroh in Empfang genommen haben, steht außer Frage. Jahrelang spielte der Spanier auf höchstem Niveau - zunächst bei Atlético Madrid, später bei Manchester United und zwischendurch auch immer wieder in der Nationalmannschaft. De Gea nahm an zwei Welt- sowie zwei Europameisterschaften teil und absolvierte bis heute 45 Länderspiele.