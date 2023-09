Nach Absagen von Bayern und Real Madrid: Überraschung bei de Gea?

Nach insgesamt 545 Pflichtspieleinsätzen für Manchester United hatte David de Gea die Red Devils im Sommer verlassen , weil sein Vertrag nicht verlängert wurde. Seitdem befindet sich der Spanier auf Vereinssuche - was ihn wohl zu einer Entscheidung geführt hat.

Wie der englische Guardian berichtete, soll der Torhüter ein frühzeitiges Karriereende in Erwägung ziehen, sollte sich kein Verein für ihn finden.

Bayern lehnte De Gea ab

So wurde der Torhüter zuletzt auch beim FC Bayern und bei Real Madrid gehandelt, nachdem Yann Sommer die Münchner gen Mailand verlassen hatte und sich Real-Keeper Thibaut Courtois das Kreuzband gerissen hatte.

Wie der Guardian fortführte, soll de Gea auch Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen gehabt haben. Ein Wechsel in die Wüste sei für ihn allerdings keine Option.

Nachfolger Onana patzt fatal gegen Bayern

Als de Geas Nachfolger in Manchester wurde der Kameruner André Onana für 52,5 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet.

Die Rückendeckung der United-Fans für ihn ist nach dem Saisonstart allerdings bereits dahin: In sechs Einsätzen für United, fünf davon in der Premier League und einen in der Champions League, hat Onana bereits 14 Tore kassiert - darunter auch sein Patzer beim 3:4 gegen die Bayern.