Serie A: Ein gefallener Weltstar mit Neustart im italienischen Paradies

Varane mit Neustart am Comer See

Viele Enttäuschungen bei United

Doch Varane wurde nicht zum Helden. Vielmehr erlebte er einen bitteren Absturz . In den drei Jahren kam der Innenverteidiger nie an seine Topform heran und verlor immer wieder seinen Stammplatz. 95 Partien absolvierte der Rechtsfuß und erzielte dabei zwei Treffer. Doch vor allem in der Defensive schaffte er es nicht, United zu verstärken und zurück zu alten Glanzzeiten zu führen.

Immer wieder Kritik

Varane unter Fabregas der größte Star

Der Klub Como 1907 aus der 80.000-Einwohnerstadt am gleichnamigen See in der Lombardei spielte in den 80er-Jahren zwar fünf Spielzeiten in Folge in der Serie A und kehrte 2002 für ein Jahr noch mal in die erste Liga zurück, doch seitdem pendelten sie zwischen zweiter und dritter Liga hin und her. Für zwei Jahre versanken sie sogar in der Viertklassigkeit.