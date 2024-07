Transfer-News: Fix! Ex-Real-Star wechselt zu Serie-A-Aufsteiger

Rafael Varane wechselt in die italienische Liga. Der 31-Jährige schließt sich einem Serie-A-Aufsteiger an.

Der Weltmeister von 2018 schließt sich dem italienischen Erstligisten ablösefrei an. Sein Vertrag bei Manchester United war in diesem Sommer ausgelaufen.

Varane trifft auf ehemaligen Kontrahenten

„Zuerst war ich neugierig, worum es geht - und kurz darauf wurde mir klar, wie besonders und anders dieses Projekt ist als alle anderen, die mir angeboten wurden, also wollte ich mehr darüber wissen. Je mehr ich mich in das Projekt vertiefte, desto interessanter wurde es, und das gab mir eine andere Perspektive für das, was ich machen wollte“, sagte der Innenverteidiger in einem Statement des Vereins auf dessen Website über seinen Wechsel.