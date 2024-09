Milan-Star postet Bild von Faschisten-Gruß

Alles begann nach dem 2:2-Unentschieden zwischen Di Canios früheren Verein Lazio und Milan am vergangenen Wochenende. Während der sogenannten „Cooling Break“, einer kurzen Pause für die Spieler in der zweiten Halbzeit, sorgten Leao und sein Teamkollege Theo Hernandez für Aufsehen.

Leao kontert mit Di Canios Vergangenheit

Paolo Di Canio, als TV-Experte bei Sky Sport tätig, ließ kein gutes Haar an den beiden. „So ein Verhalten gehört sich nicht, das ist eine Schande! In meiner Zeit hätte es dafür ordentlich Ärger gegeben.“ Di Canio, der selbst als Spieler bei Lazio eine umstrittene Figur war, stört vor allem die fehlende Disziplin.

Der Streit spaltet die Fans. Während viele in Italien Di Canio zustimmen und Leao für sein Verhalten auf dem Platz kritisieren, gibt es auch zahlreiche Stimmen, die Leao unterstützen. Besonders in den sozialen Netzwerken wird Leao für seinen Mut gefeiert, sich gegen eine Figur wie Di Canio zu stellen.

Paolo Di Canio, der in der Vergangenheit mehrfach durch faschistische Gesten und Äußerungen negativ aufgefallen ist, zeigte sich in späteren Jahren bemüht, sich von rassistischen und totalitären Ansichten zu distanzieren, doch die Schatten seiner Vergangenheit holen ihn immer wieder ein. Sein Römischer Gruß ist ein Bild, das vielen bis in Erinnerung ist.