Brisante Aussagen von Hummels-Coach

Mats Hummels wartet auch nach fünf Pflichtspielen weiterhin auf sein Debüt für die AS Rom. Der Innenverteidiger und sein Trainer sind nicht einer Meinung.

Hummels stand nach fünf Spielen bisher noch keine einzige Minute für seinen neuen Klub auf dem Platz - obwohl er stets im Kader war. Auch nicht beim Europa-League-Spiel in Schweden am Donnerstag musste der 35-Jährige wieder zuschauen.

Bei der 0:1-Niederlage beim schwedischen Klub Elfsborg am Donnerstagabend versuchte Rom-Trainer Ivan Juric den Dauer-Bankplatz für den deutschen Verteidiger zu erklären. „Wir müssen uns noch entscheiden, er ist spät zu uns gestoßen und muss sich erst in die richtige Verfassung bringen. Als Verteidiger hat man eine schwierige Rolle. Man muss bereit sein“, meinte der Kroate.

„Er ist nicht zu 100 Prozent fit“

Juric löste Mitte September die Rom-Legende Daniele de Rossi als Trainer ab, der zuvor hart für eine Hummels-Verpflichtung gekämpft hatte. „Wir machen Druck und er arbeitet hart, aber er ist nicht zu 100 Prozent fit. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich dahin kommt“, gab Juric jetzt weiter zu Protokoll.

Hummels selbst äußerte sich Anfang der Woche in seinem Podcast „Alleine ist schwer“, den er unteranderem mit seinem Bruder und TV-Experten Jonas Hummels seit Jahren betreibt, wie folgt zu seiner aktuellen Situation: „Klar, ich hätte natürlich vielleicht auch schon ein paar Minuten auf dem Platz gestanden, aber ich glaube, dass ich jetzt so in einem körperlichen Zustand bin, wo ich auch wirklich dann auf einem gewissen Niveau spielen kann.“