Hummels zum Zuschauen verdammt - Trainer hält nicht Wort

Mats Hummels muss weiter auf seinen ersten Einsatz für die AS Rom warten. Der Fußball-Weltmeister von 2014 war erneut nur Zuschauer, als die Roma am Sonntag in der Serie A den FC Venedig mit 2:1 (1:0) besiegte.

Bryan Cristante (74.) und Niccolo Pisilli (83.) drehten in der Schlussphase das Spiel, nachdem der ehemalige Bundesligaprofi Joel Pohjanpalo die Gäste in Führung gebracht hatte (44.).

Mario Hermoso, der zusammen mit Hummels für die Innenverteidigung verpflichtet worden war, wurde in der 85. Minute eingewechselt. „Mario Hermoso und Mats Hummels werden in diesen drei Spielen (gegen Udinese, Bilbao/Do. und Venezia/So., Anm. d. Red.) ihre Chancen bekommen. Sie haben zwei sehr gute Trainingseinheiten hinter sich, auch wenn sie noch nicht in einer Top-Verfassung sind“, sagte AS-Trainer Ivan Juric jüngst. Entgegen der Ankündigung war Hummels in allen drei Partien zum Zuschauen verdammt.