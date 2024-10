Serie A: Gosens schießt Florenz zum nächsten Sieg

Der Nationalspieler trifft in der 72. Minute mit einem Linksschuss zum 1:0-Erfolg in Genua.

Dank Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat die AC Florenz ihren Siegeszug in der italienischen Serie A fortgesetzt. Der Außenverteidiger erzielte beim 1:0 (0:0)-Auswärtssieg gegen den FC Genua sein zweites Tor im Trikot der Fiorentina.

Durch den sechsten Pflichtspielsieg in Folge kletterte das Team aus der Toskana auf Rang vier.

Gosens war in der 72. Minute aus sechs Metern mit einem Linksschuss erfolgreich. Sein erstes Tor hatte er gleich bei seinem Debüt am 1. September erzielt, als er gegen Monza in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand getroffen hatte.