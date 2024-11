"Bitte nicht“ - Nächster Dämpfer für Hummels

Den Treffer besorgte Romelu Lukaku, der die Vorarbeit von Giovanni Di Lorenzo in der 54. Minute aus kurzer Distanz verwertete. Zu diesem Zeitpunkt stand auch Mats Hummels auf dem Platz, den Ranieri zur Halbzeit gebracht hatte. Beim Gegentor kam Lukaku einen Schritt eher an den Ball als der 36-Jährige.

„Das ist nicht so einfach zu verteidigen“

Hummels war seit seinem Roma-Wechsel bislang nur zu einem einzigen Einsatz gekommen, bei dem er bei der 1:5-Pleite in Florenz per Eigentor den Endstand besorgte. In Neapel hatte der Routinier in der 83. Minute sogar noch die Chance auf das 1:1, doch sein Kopfball wurde geblockt.