Terzic doch zu Hummels bei AS Rom? Es wird heißer

Edin Terzic steht bei der AS Rom offenbar erneut auf der Kandidatenliste für die Nachfolge des gefeuerten Ivan Juric - und könnte damit doch noch bei Ex-Schützling Mats Hummels landen. Gehandelt werden aber auch weitere prominente Namen.

Gibt es bald tatsächlich die Wiedervereinigung? Bei der Suche nach einem Nachfolger für den gefeuerten Trainer Ivan Juric schaut sich der italienische Fußball-Traditionsklub AS Rom offenbar auch in Deutschland um - und hat dabei auch Edin Terzic im Visier. Der frühere Chefcoach von Borussia Dortmund ist laut Gazzetta dello Sport einer der Kandidaten für den vakanten Posten beim aktuellen Verein seines ehemaligen BVB-Schützlings Mats Hummels. Am Sonntag war der kroatische Coach Juric von seinen Aufgaben entbunden worden.