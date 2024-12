AC Florenz: "Ganz Florenz ist mit dir" - Fans mit großer Geste nach Bove-Drama - Gosens spricht Mut zu

Diese dramatischen Szenen haben Italien am Sonntagabend in Schockstarre versetzt. Im Spitzenspiel zwischen der AC Florenz und Inter Mailand ist Fiorentina-Spieler Edoardo Bove, Teamkollege von DFB-Ass Robin Gosens, zusammengebrochen. Der Italiener fiel in der 17. Minute plötzlich reglos zu Boden, als er sich gerade die Schuhe zu binden schien. Der 22 Jahre alte Flügelspieler bekam offenbar keine Luft mehr und wurde ohnmächtig.

Gosens reagiert, Fans mit großer Geste

„Ganz Florenz ist mit dir“

Positive Nachrichten vermeldete der italienische Transferexperte Fabrizio Romano am Montag. Demnach wurde nach 13 Stunden der Beatmungsschlauch entfernt und Bove kann somit wieder eigenständig atmen. Laut der Zeitung Republicca wurde auch kein Schaden am Herzen oder im Gehirn festgestellt.

Er blickte auch auf die Teamkollegen, die ähnlich wie Gosens hilflos alles mitbekamen: „Und so fängt man an, den Arzt oder den Krankenwagen anzuschreien, dass sie sich beeilen sollen, weil man nicht weiß, was man selbst tun soll“, so Toldo.